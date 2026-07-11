Edirne'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan E.G. (58) ile M.A'nın (41) işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.