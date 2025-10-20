Uzunköprü'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde A.Ö. idaresindeki otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çiftlik köyü yakınlarında devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel