Adana'da durakta uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 15 yıl 7 ay hapis cezası verildi

Adana'da bir otobüs durağında uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Savcı, sanığın sabıkalı olduğunu ve uyuşturucu satışından elde edilen paraların ele geçirildiğini belirtti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir otobüs durağında uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık H.F. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 21 Mart 2025'te Hurmalı Mahallesi'ndeki otobüs durağında bekleyen 3 kişiye poşete gizlediği 19,52 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, benzer suçlardan sabıkası olan sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 8 bin 930 lira, evinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirterek, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesi yönünde görüş sundu.

H.F. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

İşte Tahliye edilen Metehan'ın aylık geliri
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı

Savaşın kazananı Rusya oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
Çin'den bir ilk! 'Atlas' isimli İHA sürü sistemini görücüye çıkardılar

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Askeri dengeler altüst olacak
Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

İşte Tahliye edilen Metehan'ın aylık geliri
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu