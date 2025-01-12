Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alınan 2 Kişiden Biri Tutuklandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçede satmak üzere şehir dışından uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen S.A. ve R.A. takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramada 400 uyuşturucu hap, 50 gram uyuşturucu ve 150 gram kenevir tohumu ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Osmancık Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.