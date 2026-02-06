Haberler

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Öte yandan 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sonlandı.

Savcılık tarafından Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama istemiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KARAR VERİLDİ

Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 14 kişinin tutuklanmasına hükmetti. Öte yandan 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Güncel
reşit bağcı:

Dilek Dilek işin zor haftanın hergünü mahpus ziyareti ile geciricen nerede o eski günler roma paris geceleri.yazın yenilen hurmalar kışın boğazı tırmalarmış.

