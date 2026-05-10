Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin şüphe üzerine takibe aldığı, üzerinden 60 gram metamfetamin çıkan Ali K. (41) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ali K.'yı takibe aldı. Bir süre sonra takip edildiğini fark eden Ali K., kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheliyi kovalayarak yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ali K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

