Adalet Bakanı Gürlek'ten cezaevlerindeki rehabilite çalışmalarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede ceza infaz sisteminin rehabilitasyon yönünün güçlendirildiğini duyurdu. Ceza infaz kurumlarında tıbbi, psikiyatrik hizmetler ve çeşitli sosyal destek çalışmaları ile hükümlülerin topluma kazandırılması hedefleniyor.

"Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede, infaz sistemimizin rehabilite edici yönünü daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullanan Gürlek, şunları kaydetti:

"Ceza infaz kurumlarımızda, tıbbi ve psikiyatrik hizmetler, psikososyal destek çalışmaları, bireysel görüşmeler ve yapılandırılmış grup çalışmaları, aile destek hizmetleri, meslek edindirme kursları, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düzenli kitap okuma programları, topraksız tarım uygulamaları ve üretim atölyeleri ile hükümlülerin sağlıklı yaşam becerileri edinmesini, sorumluluk bilincinin pekiştirilmesini ve topluma güçlü bir şekilde yeniden kazandırılmasını destekliyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
