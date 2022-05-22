Uysal'dan Erdoğan'a 'Abdülhamid' Yanıtı: 'Abdülhamid Han'a Benzeyeceğine Abdülhamid Han'ı Kendine Benzetiyor'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Meral Hanım, sen kim, Abdülhamid'e dil uzatmak kim? Altılı masada üç tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e hiç dil uzatmamıştı. Şimdi ne oldular" sözlerine yanıt verdi. Uysal, "AKP, özellikle söyleyecek söz kalmayınca Abdülhamid Han üzerinden dini-milli-hamasi bir savunma ve taarruz hattı, söylemi oluşturuyor. Bir milliyetçi aydınımızın tabiriyle Erdoğan, Abdülhamid Han'a benzeyeceğine Abdülhamid Han'ı kendine benzetiyor" dedi.

Meral Akşener, Halk TV'de katıldığı bir programda, "Bu, istibdat düzenine karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdulhamid ise arkadaşlar öyle diyorsa bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır" demişti. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Akşener'e "Meral Hanım, sen kim, Abdülhamid'e dil uzatmak kim? Altılı masadan üç tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e hiç dil uzatmamıştı. Şimdi ne oldular" diye tepki gelmişti.

Erdoğan'a, Gültekin Uysal'dan yanıt geldi. Uysal, sosyal medya hesabında bugün yatığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hurafe, safsata ve menkıbeden ibaret bir tarih okuması olan AKP, tarihi bağlamından kopartarak, çarpıtarak siyasi rekabette de cephane olarak kullanıyor. Doğrudan Cumhuriyet ve Atatürk'e itirazlarını söyleyemedikleri dönemden başlayarak, Cumhuriyet ile Osmanlı'yı sanki birbirinin rakibiymiş gibi yarıştırma ve konumlandırma ihtiyacı duydular. Bugün de AKP, özellikle söyleyecek söz kalmayınca Abdülhamid Han üzerinden dini-milli-hamasi bir savunma ve taarruz hattı, söylemi oluşturuyor. Özellikle de Sayın Erdoğan ve şürekası… Bir milliyetçi aydınımızın tabiriyle Erdoğan, Abdülhamid Han'a benzeyeceğine Abdülhamid Han'ı kendine benzetiyor. Cumhuriyet tarihi boyunca Abdülhamid Han'ı ne savunanların ne şiddetle üzerinden eleştiri geliştirenlerin doğru bir değerlendirme yaptığı düşüncesinde değilim."