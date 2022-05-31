Uykudayken evlerinde yangın çıktı, komşuları kurtardı - Haberler

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Uykudayken evlerinde yangın çıktı, komşuları kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Uykudayken evlerinde yangın çıktı, komşuları kurtardı

AYDIN'da, tek katlı evinde çıkan yangın sırasında uykuda olan Halil Uysal ile eşi, komşuları tarafından kurtarıldı.

AYDIN'da, tek katlı evinde çıkan yangın sırasında uykuda olan Halil Uysal ile eşi, komşuları tarafından kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

İncirliova ilçesinin kırsal Erbeyli Mahallesi'nde, Halil Uysal'a ait tek katlı evde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşular, yangına uykuda yakalanan Uysal ile eşini dışarı çıkardı ve durum itfaiyeye bildirildi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere su sıkıp, müdahale etti. İtfaiyecilerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ev ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Halil Uysal İtfaiye Yangın Güncel Haberler

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