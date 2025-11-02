Haberler

Uyku Apnesi Robotik Cerrahi ile Tedavi Ediliyor

Güncelleme:
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, uyku apnesinin robotik cerrahi ile tedavi edilebileceğini belirtti. Büyük dil kökü bademciği sorunu yaşayan bir hasta, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, toplumda sık görülen ancak farkına varılmayan uyku apnesinin, dil kökü bademciğinin büyük olması durumunda yapılan robotik cerrahi ameliyatıyla tedavi edilebildiğini belirtti.

Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, yaptığı açıklamada, uyku apnesinin toplumda sık görülen ama geç farkına varılan bir hastalık olduğunu kaydetti.

Horlama, uykuda nefesin durması ve sabah yorgun uyanma gibi sorunları oluşturan uyku apnesinin dünyadaki gibi Türkiye'de de erkekler arasında yaygın olduğunu vurgulayan Kayhan, toplumda yüzde 10 oranında görülen uyku apnesinin tüm aile bireylerini etkilediğini vurguladı.

Hastaların uykuda ne yaşadığının farkında olmadığını belirten Kayhan, uyku apnesi sorunu yaşayan kişilerin eşlerinin "eşinin çok horladığı, uykuda nefesi kesildiği için endişelendikleri" yönünde tedirginlik yaşadığını aktardı.

Kayhan, eşini tedavi konusunda ikna edemeyip video kaydı alarak kendisine başvuranların olduğunu belirterek, "Hastalar genellikle durumlarını ciddiye almıyorlar veya önemsemiyorlar, inanmıyorlar. Horlamayı hafife almak, sosyal etkiler dışında en önemlisi kalp hastalıklarından yüksek tansiyona kadar bir çok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Robotik cerrahiyle uyku apnesinden kurtuldu

Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, uyku apnesinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, dil kökü bademciği gibi durumlarda robotik cerrahinin büyük avantaj sağladığını vurgulayarak, hastalarından biri olan Mehmet Murat Yılmaz'ın robotik cerrahi yöntemiyle sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Hastanın robotik cerrahi ile uyku apnesine sebep olan dil kökü bademciğinin alındığını aktaran Kayhan, "Hasta ameliyatın üçüncü, dördüncü haftasında yeniden doğmuş gibi hissettiğini söylüyor. Robotik cerrahi, büyük dil kökü bademciği, dil kökünün aşırı büyük olması durumlarında etkili oluyor. Diğer cerrahi tekniklerimizle biz bu bölgelere ulaşamıyoruz. Robotik cerrahi ile bu bölgelerin ameliyatlarını dışarıdan bir kesi olmadan başarılı bir şekilde yapıyoruz." beyanında bulundu.

Eczacı Mehmet Murat Yılmaz da yıllardır uykuda nefes durması, baş ağrısı, çarpıntı, uykusuzluk şikayetleri yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eşim uykuda nefesimin kesildiğini hissetti. Kabus görür gibi uykudan çığlık atarak uyanıyordum. 3-5 doktor gezdim, sonunda doğru teşhis konuldu, uyku apnesi. Buna neden olan da dil kökündeki bademcikmiş. Robotik cerrahi ile alındı. Ameliyat sonrasını tarif etmek gerekirse yeniden doğmuş gibiyim. Sabahları alarmsız, dinç bir şekilde uyanıyorum. Bu ameliyatı 10 kere daha olmam gerekirse yine olurum. Ağrılı bir süreç ama sonuç buna değer."

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
