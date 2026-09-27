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Uttar Pradeş'te 60 saat süren yağışların yol açtığı afette 56 kişi öldü, 46 yaralandı

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 60 saat süren şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 56 kişi öldü, 46 kişi yaralandı. Yağışlar 1000'den fazla eve zarar verirken Meteoroloji Dairesi bazı kesimlerde ani sel riskine karşı uyardı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 56 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

India Today gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışlar eyaletin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Eyalet yetkilileri, 60 saat boyunca aralıksız devam eden yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 56 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yağışlar nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğunu belirten yetkililer, 1000'den fazla evin de zarar gördüğünü aktardı.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, eyaletin bazı kesimlerinde ani sel riski bulunduğuna işaret edilerek, yağışların bugün de devam edebileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA
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