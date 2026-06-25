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ABD'nin Utah eyaletindeki orman yangınında yaklaşık 24 bin hektar alan kül oldu

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ABD'nin Utah eyaletinde 22 Haziran'da başlayan orman yangını, yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle 24 bin hektara yayıldı. Birçok yerleşim yeri ve kamp alanı için zorunlu tahliye kararı alındı. Yangın kontrol altına alınamazken, eyalette 353 aktif yangın bulunuyor.

ABD'nin Utah eyaletinde devam eden orman yangınında yaklaşık 24 bin hektarlık alan kül olurken, çok sayıda yerleşim yeri ve kamp bölgesi için tahliye kararı alındı.

ABC News'ün haberine göre, Utah'ın Beaver County bölgesinde 22 Haziran'da başlayan yangın, yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı.

ABD Orman Servisinden yapılan açıklamada, yangının yaklaşık 24 bin hektar alana ulaştığı ifade edildi.

Eyalet yetkilileri, yangının henüz kontrol altına alınamadığına ve yerleşim alanlarına ulaşma riski olduğuna dikkati çekti.

Yetkililer, söz konusu risk nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri ve kamp alanı için zorunlu tahliye kararı alındığını duyurdu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) de Utah'ın geniş bölümü için yüksek yangın tehlikesi uyarısını sürdürürken, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların mevcut yangınların büyümesine ve yenilerinin çıkmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, Beaver County'deki yangının Utah genelinde devam eden yüzlerce yangın arasından en büyüklerinden biri olduğunu, eyalette halen 353 yangının aktif olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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