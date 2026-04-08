Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı

Kağıthane'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 26 yaşındaki üsteğmen Hasan Atahan, kendisine ulaşamayan kız arkadaşı tarafından kuzeniyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Koridorda sırtüstü şekilde cansız bedeni bulunan Atahan'ın herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirten sevgilisi, son zamanlarda "yaşamaktan sıkıldım" gibi ifadeler kullandığını öne sürdü.

  • Hasan Atahan, İstanbul Kağıthane'deki evinde silahla başından vurularak hayatını kaybetti.
  • Hasan Atahan, Beykoz Riva'daki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yapıyordu.
  • Olay yerinde herhangi bir intihar notuna rastlanmadı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Ortabayır Mahallesi'nde yer alan bir evde dün saat 00.00 sıralarında şüpheli ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir süredir erkek arkadaşı Hasan Atahan’dan (26) haber alamayan Azra L. (22), Atahan'ın kuzeni Hasan K. (22) ile yaşadığı eve gitti. 

ÜSTEĞMENİN KORİDORDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girildi. Eve girildiğinde, Hasan Atahan’ın koridorda sırtüstü hareketsiz şekilde yattığı görüldü.

SON GÜNLERDE KULLANDIĞI İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Beykoz Riva’daki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yapan Hasan Atahan’ın silahla başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. İfadesine başvurulan Azra L., Atahan’ın bilinen bir sağlık sorunu olmadığını, ancak son zamanlarda “yaşamaktan sıkıldım" şeklinde sözler söylediğini iddia etti.

HERHANGİ BİR NOTA RASTLANMADI

Kuzeni Hasan K.’nın ise Atahan’ın Gaziantep’te yaşayan annesinin kendisine ulaşamadığını, ayrıca çevrim içi katıldığı terapi görüşmesine de katılmadığını öğrendiklerini, bu nedenle hayatından endişe ederek adrese geldiklerini söylediği öğrenildi. Öte yandan Atahan’ın bir ev arkadaşıyla birlikte yaşadığı, ancak olay sırasında evde yalnız olduğu bilgisine ulaşıldı. 

Polis ekiplerinin adreste yaptığı incelemelerde herhangi bir intihar notuna rastlanmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hasan Atahan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
