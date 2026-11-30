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ÜSKÜDAR'da iddiaya göre, korna çalan otomobil sürücüsüne tepki gösterip saldıran bir başka bir sürücü kameraya yansıdı. Sokakta uzun süre devam eden kavga çevredekilerin müdahalesi ile sona ererken, kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 19.45 sıralarında Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokağı'nda yaşandı. İddiaya göre, korna çalan otomobil sürücüsüne tepki gösteren bir başka sürücü, aracından inerek otomobile yöneldi. Otomobilin camına yumruk atan sürücü, daha sonra kapıyı açarak sürücüye saldırdı. Uzun süre sokakta devam eden kavgaya çevredekiler müdahale etti. Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü ise aracının önüne bırakılan malzemelere çarparak sokaktan uzaklaştı. Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı