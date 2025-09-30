Haberler

Üsküdar'da Gecekonduda Yangın Çıktı

Üsküdar'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da tek katlı gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Kardelen Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
