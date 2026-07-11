Haberler

Üsküdar'da Forklift Bir Evin Boşluğuna Düştü: 1 Ölü

Üsküdar'da Forklift Bir Evin Boşluğuna Düştü: 1 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da yokuş aşağı inen forklift, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin boşluğuna düştü. Kazada sürücü Fahri İskilipli hayatını kaybetti.

ÜSKÜDAR'da yokuş aşağı seyir halinde olan forklift sürücüsü Fahri İskilipli (32) direksiyon hakimiyetini kaybederek kullandığı araçla birliklte bir evin boşluğuna düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08: 00 sırasında Kısıklı Mahallesi Dikbayır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre suni çimen taşıyan forklift sokaktan aşağı inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evin boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde forklift sürücüsü Fahri İskilipli'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden forklift sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Fahri İskilipli'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören İsmail Kıraç, "Ben okulda çalışıyorum, işe gidiyordum. Üst yoldan geçerken forklifti gördüm. Buraya indiğini gördüm ama kamyoncu arkadaş buraya doğru koşunca ne oluyor dedi. Geldim baktım, adamcağız uçmuş oraya. Ama elimizden gelen hiçbir şey olmadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Sonunda Ronaldo'yu da çıldırttılar
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!
40 yıllık hasret sona erdi: Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü

40 yıllık gurbet sona erdi: Ali Amca vatan toprağına kavuştu