Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş'tan Gazetecilere Destek

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dedetaş, belediyeye ait sosyal tesislerde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin, vatandaşların ve belediyelerin sesini duyurmasının önemli olduğunu kaydetti.

Görev süresinde yaptıkları çalışmaları değerlendiren Dedetaş, ilçede gerçekleştirecekleri diğer projeler hakkında da bilgiler verdi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.