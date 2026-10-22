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Uşak'ta yolcu midibüsü otomobille çarpıştı, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

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Uşak'ta yolcu midibüsü otomobille çarpıştı, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı
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Uşak'ta şehir içi yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçlardaki yaralı yolcular Uşak'taki hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ta şehir içi yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Üçüncü Menekşe Sokak'ta D.K. (40) yönetimindeki 64 LB 639 plakalı otomobil, Birinci Seda Sokak kesişiminde E.O. (51) idaresindeki 64 HO 1092 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki E.K. (7), M.F.K. (15), G.Ö. (30), midibüsteki yolculardan C.Ç. (30), Y.Ç. (5) ve A.Ç. (3) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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