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Uşak'ta Trafik Kazası: Araç Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Trafik Kazası: Araç Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Uşak-İzmir kara yolunda seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hakkı Şahin (29) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Olay, tırın dönüş yaptığı esnada gerçekleşti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Uşak'ta seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak- İzmir kara yolunda seyreden Hakkı Şahin (29) idaresindeki 64 ACH 226 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Z.T'nin (44) kullandığı 35 BZM 216 plakalı tırın Uşak Lisesi yakınlarında bir iş yerine dönüş yaptığı esnada dorsesine arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü Z.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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