Uşak'ta tırın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarptı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
İzmir- Uşak kara yolunda Z.A. (42) yönetimindeki 27 DM 648 plakalı tır, Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran U.U. (45) idaresindeki 16 AJB 150 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi N.U. (37) ve çocukları Y.E.U (17) ile G.E.U (8) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık