Uşak'ta Tır Devrildi: 1 Yaralı
Uşak'ta bir tırın devrilmesi sonucu 49 yaşındaki sürücü A.D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Uşak'ta tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
A.D. (49) yönetimindeki 64 KA 984 plakalı tır, Aktaş köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel