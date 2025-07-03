Uşak'ta Tarım Arazisindeki Yangın Meşelik Alana Sıçradı

Uşak'ta Tarım Arazisindeki Yangın Meşelik Alana Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Eşme ilçesinde, tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle meşelik alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

UŞAK'ın Eşme ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı kırsal Balabancı Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, meşelik alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu

Tepki çığ gibi! Vefat eden Jota için 2022'de yapılan yorum gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti

Bebeğini poşete koyup çöpe attı! Yaptığını bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.