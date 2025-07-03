Uşak'ta Tarım Arazisinde Yangın

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım arazisinde başlayıp meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balabancı köyü yakınlarında bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, meşelik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 9 arazöz, Uşak ve Eşme Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki 2 iş makinesi ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.