Uşak'ta Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
Güncel Haberler
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Uşak'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Sivaslı ilçesi yönüne ilerleyen A.B. (33) yönetimindeki 64 ACB 005 plakalı otomobil, Cezaevi kavşağı yakınlarında tali yoldan çıkan Ş.Y. (54) yönetimindeki 64 AAT 152 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ş.Y, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel