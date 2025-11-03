Uşak'ta Otomobil Kazasında Anne ve Kızı Yaralandı
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, H.C. yönetimindeki otomobil ile Ö.Ş. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
H.C'nin (46) kullandığı 64 AEH 788 plakalı otomobil, Uğur Mumcu Caddesi'nde Ö.Ş. (32) yönetimindeki 64 KE 042 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ö.Ş. ile kızı M.Y. (6) ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel