Üye Girişi
Haberi Paylaş
Uşak'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Uşak'ta, otomobilin canlı hayvan yüklü kamyonete arkadan çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Uşak'ta, otomobilin canlı hayvan yüklü kamyonete arkadan çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.Ş. (20) yönetimindeki 64 LP 189 plakalı otomobil, Vatan Caddesi Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta bekleyen, S.Ü. (37) idaresindeki, canlı hayvan yüklü, 64 ACL 832 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki O.Ç. (21), A.N.S. (22) ve T.A. (19) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü B.Ş'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel

Vatan Caddesi Uşak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title