Uşak'ta Meşelik Alanda Yangın, Müdahale Devam Ediyor

Uşak'ta Meşelik Alanda Yangın, Müdahale Devam Ediyor
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Hanoğlu köyü yakınlarında çıkan yangına 5 helikopter, 29 arazöz, 6 dozer ve 19 su tankeriyle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının söndürülmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hanoğlu köyü yakınlarındaki meşelik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi amacıyla bölgeye 5 helikopter, 29 arazöz, 6 dozer ve 19 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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