Uşak'ta Meşelik Alanda Yangın, Müdahale Devam Ediyor

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hanoğlu köyü yakınlarındaki meşelik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi amacıyla bölgeye 5 helikopter, 29 arazöz, 6 dozer ve 19 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.