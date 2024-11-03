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Uşak'ta Menfezde Bulunan Cesetle İlgili İki Gözaltı

Uşak'ta Menfezde Bulunan Cesetle İlgili İki Gözaltı
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Uşak'ta Gediz-Uşak kara yolu üzerindeki menfezde bulunan 36 yaşındaki Zafer Uzun'un cesediyle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Olay yerindeki incelemeler sonrası Uzun'un cenazesi otopsi için hastane morguna gönderildi.

Uşak'ta, menfezde bulunan erkek cesediyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gediz-Uşak kara yolu Beylerhan köyü yakınlarındaki menfezde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Zafer Uzun (36) olduğu tespit edildi.

Uzun'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturmada, Uzun'un, dün akşam Kütahya'nın Simav ilçesinden iki arkadaşıyla birlikte otomobille Uşak'a gelmek için yola çıktığı belirlendi.

Uzun'un arkadaşları ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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