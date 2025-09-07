Uşak'ta İki Trafik Kazası: 5 Yaralı
Uşak'taki iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Merkez Çamyuva köyü yakınlarında otomobil kayalıklara çarparken, diğer bir kazada kamyonet şarampole devrildi. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Merkeze bağlı Çamyuva köyü yakınlarında S.T. (39) idaresindeki 64 FC 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki H.T. (62) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan H.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ayrıca, Paşacıoğlu köyü yolunda ilerleyen A.Ş. (52) yönetimindeki 64 ED 280 plakalı kamyonet şarampole devrildi.
Kazada kamyonetteki T.Ş. (20), R.D. (21) ve A.Ş. (12) yaralandı. Yaralılar ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.