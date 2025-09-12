Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 3 Eylül Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde A.S.G. ile S.Ç. (29) ve M.B.G. (53) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.S.G, S.Ç. ve M.B.G'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eşme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan A.S.G. gözaltına alındı.