Uşak'ta Bandrolsüz Makaron Operasyonu: 316 Bin 760 Ele Geçirildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen operasyonda 316 bin 760 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.Ç'ye ait işyeri ve eve baskın gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 51 bin 360'ı tütünle doldurulmuş 316 bin 760 bandrolsüz makaron, 56 kilo kıyılmış kaçak tütün, 49 kilo nargile tütünü ve 11 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.