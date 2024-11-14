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Uşak'ta Annesini Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta Annesini Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı
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Haberler
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Uşak'ta annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 21 yaşındaki Ramazan Yıldırım, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yıldırım, mesih olduğunu ve annesini öldürmesi için kendisine söylendiğini öne sürdü.

Uşak'ta annesini bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dikilitaş Mahallesi'nde dün yaşanan olayın ardından polislerce gözaltına alınan Ramazan Yıldırım (21) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yıldırım, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan Yıldırım'ın ifadesinde mesih olduğunu öne sürdüğü, kendisine annesini öldürmesinin söylendiği, bu doğrultuda olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

Dikilitaş Mahallesi Birinci Bayar Sokak'ta yaşayan Asiye Yıldırım (46) bıçaklanarak öldürülmüş, polis ekipleri olayın zanlısı olan oğlu Ramazan Yıldırım'ı kovalamacayla yakalamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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