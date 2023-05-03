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24 yaşındaki anne, 2 yaşındaki bebeğini 6. kattan aşağı atarak öldürdü

Güncel Haberler

Uşak'ta 24 yaşındaki D.A., yakınları salonda otururken cinnet getirerek 2 aylık bebeğini evin balkonundan aşağıya attı. Bebek hayatını kaybederken, annesi ise gözaltına alındı. Yakınları D.A'nın 2 ay kadar önce evlilik dışı bebek dünyaya getirdiğini ve psikolojik sorunları bulunduğunu söyledi.

D.A. (24) 2 aylık erkek bebeğiyle Ünalan Mahallesi'nde ikamet eden ablasının evine ziyarete gitti. Yakınları salonda otururken D.A, 2 aylık bebeğini evin balkonundan aşağıya attı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

24 yaşındaki anne, 2 yaşındaki bebeğini 6. kattan aşağı atarak öldürdü

2 AY ÖNCE EVLİLİK DIŞI DÜNYAYA GELMİŞ

Anne D.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakınları, D.A'nın 2 ay kadar önce evlilik dışı bebek dünyaya getirdiğini ve psikolojik sorunları bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

24 yaşındaki anne, 2 yaşındaki bebeğini 6. kattan aşağı atarak öldürdü

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uşak 3. Sayfa Güncel Haberler

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