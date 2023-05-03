24 yaşındaki anne, 2 yaşındaki bebeğini 6. kattan aşağı atarak öldürdü

Uşak'ta 24 yaşındaki D.A., yakınları salonda otururken cinnet getirerek 2 aylık bebeğini evin balkonundan aşağıya attı. Bebek hayatını kaybederken, annesi ise gözaltına alındı. Yakınları D.A'nın 2 ay kadar önce evlilik dışı bebek dünyaya getirdiğini ve psikolojik sorunları bulunduğunu söyledi.

D.A. (24) 2 aylık erkek bebeğiyle Ünalan Mahallesi'nde ikamet eden ablasının evine ziyarete gitti. Yakınları salonda otururken D.A, 2 aylık bebeğini evin balkonundan aşağıya attı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

2 AY ÖNCE EVLİLİK DIŞI DÜNYAYA GELMİŞ

Anne D.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakınları, D.A'nın 2 ay kadar önce evlilik dışı bebek dünyaya getirdiğini ve psikolojik sorunları bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.