Uşak'ta 5,5 büyüklüğündeki depremin tatbikatı yapıldı

Uşak'ta 5,5 büyüklüğündeki bir deprem simüle edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü İlyaslı köyü olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atatürk, Cumhuriyet ve Karaaağaç mahallelerinde 3 binanın yıkıldığı ve enkazda kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aynı zamanda organize sanayi bölgesindeki iki fabrikada yangın çıktığının bildirilmesi üzerine buralara da ekipler yönlendirildi.

Enkazda kalan vatandaşlar, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak hastanelere sevk edildi.

Depremde evleri yıkılan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çadırlar ve sağlık hizmetinin aksamaması için sahra hastanesi kuruldu.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İl AFAD Müdürü Yasemin Bebek, tatbikatta gönüllülerin yer aldığı arama kurtarma derneklerinin de ekiplerle birlikte görev aldığını söyledi.

Bebek, tatbikatın başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Afetlere her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu tatbikatlarla eksikliklerimiz varsa onları görüyoruz ve gideriyoruz. Uşak ilimiz birinci derecede deprem bölgesi değil. Çok ciddi manada bir tehlike arz etmiyor. Fakat il olarak olası Marmara depremi kapsamında Küçükçekmece ilçemizde görevlendirilmiş bulunmaktayız. Olası Marmara depreminde ilin tüm imkanlarıyla Küçükçekmece ilçesinde hem müdahale hem iyileştirme çalışmalarında görev alacağız. Amacımız, bunlara hazırlıklı olmak." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile konuğunun masasındaki konu başlıkları
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Kiracı olduğu ev icradan satıldı; yurt dışından döndüğünde eşyalarıyla sokakta kaldı

Bildiğiniz tüm kiracı mağduriyetlerini unutun
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular