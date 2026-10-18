Uşak'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı gece etkisini artırdı

Uşak'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı gece etkisini artırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan mevsimin ilk kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar nedeniyle yükseklerdeki köyler ve ormanlık alanlar beyaza bürünürken, karla kaplanan yerler dronla görüntülendi.
Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.
Kar nedeniyle yükseklerdeki köyler ve ormanlık alanlar beyaza büründü.
Karla kaplanan yerler dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA