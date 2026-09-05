Uruguay'da Kuş Gribi: Acil Durum İlan Edildi

Uruguay'da evcil kümes hayvanlarında kuş gribi virüsünün tespit edilmesinin ardından ülke çapında acil durum ilan edildi.

Uruguay Hayvancılık, Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı, Hayvancılık Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla ülkenin güneybatısındaki Colonia'da bir kuş gribi salgını olduğunu doğruladı.

Tespitin ardından ülke çapında acil durum ilan edildi.

Yetkililer, ticari amaçlı olmayan kümes hayvanlarına yönelik sıkı hareket kısıtlamalarının yanı sıra ülke çapında "etkilenen işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması" emrini verdi.

Resmi Kümes Hayvanları İzleme Sistemi kapsamında kayıtlı olan hayvanlar ise kısıtlamadan muaf tutuldu.

Karar uyarınca ayrıca kuş türleriyle ilgili fuarlar, müzayedeler ve halka açık sergiler askıya alındı; yetkililer, yabani kuşlarla teması önlemek amacıyla serbest dolaşan ve evlerde yetiştirilen kümes hayvanlarının "kapalı ve üstü örtülü tesislerde" tutulmasını emretti.

Kaynak: AA