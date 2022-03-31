Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Ahmet Birol Aydınhan yeniden seçildi
AA - Göksel Kayseri - Güncel
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Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Ahmet Birol Aydınhan yeniden getirildi.
FIRAT, MALATYA (AA) - Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Ahmet Birol Aydınhan yeniden getirildi.
Eski Urla Tamirhane binasında gerçekleştirilen genel kurulda 3 aday yarıştı.
Seçimlerde 1205 geçerli oyun 483'ünü Aydınhan alırken, Murat Öz'e 410, Fırat Gül ise 312 oy çıktı.
Genel kurulun ardından katılımcılara seslenen Aydınhan, yeni dönemde daha çok çalışacaklarını belirtti.
Aydınhan başkanlığındaki yönetim kurulunda Ahmet Çetinbaş, Mehmet Deniz, Cüneyt Yazıcı, Levent Özgünergin, Metin Koşan, Ali Rıza Duran, Fatih Gül, Sergen Sözeri, Semih Gül, Gülşah Bircan Akpınar ve Gökhan Kamaz yer aldı.
AA / Göksel Kayseri - Güncel