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İzmir Urla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Urla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması engellendi.

İZMİR'in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bugün saat 14.00 sıralarında Balıklıova Mahallesi'nde İltur Sitesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 hava aracı ve çok sayıda kara aracı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çalışmalara, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlara dağıtılan yangın tankerleri, orman gönüllüleri, İZSU'ya ait 3 araç ve Urla Belediyesi'ne ait 2 araç da destek verdi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması engellendi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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