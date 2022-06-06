Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları, Irak'ta - Haberler

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Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları, Irak'ta

AA - Ali Mohammed Saeed - Güncel
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in konuşması Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin konuşması Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi'nin konuşması BAĞDAT - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri,Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın...

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in konuşması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin konuşması

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi'nin konuşması BAĞDAT - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri,Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile dışişleri bakanlığı binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

AA / Ali Mohammed Saeed - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Mısır Ürdün Irak Güncel Haberler

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