Ürdün Kralı Abdullah, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman ile bölgedeki gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Ürdün Kraliyet Divanı, ülkenin Akabe şehrinde Suriye'deki gelişmeler konusunda düzenlenen toplantı kapsamında Ürdün Kralı Abdullah ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Salman'ın görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, bölgedeki gelişmelerin ve bunlara yönelik ortak çıkarların ele alındığı kaydedildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA ise Kral Abdullah'ın "iki kardeş ülke ve halkı bir araya getiren kardeşlik duygularının derinliğini ve bunları pekiştirmek istediği" ifade ettiğini aktardı.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejimi çökerken, rejim lideri Beşşar Esed başkent Şam'dan kaçmıştı.

Ürdün'ün Akabe şehrinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı başlamıştı.

Söz konusu toplantı, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye için yapılan ilk uluslararası toplantı olma özelliği taşıyor.

Ürdün'ün daveti üzerine Arap Birliği'nin kararıyla Suriye için oluşturulan ve Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreterinden oluşan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanları Akabe'de 12 Aralık'ta bölgesel toplantı yapmıştı.