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Ürdün Kralı Abdullah: Filistinli Kardeşlerimizin Hakları İçin Mücadele Ediyoruz

Ürdün Kralı Abdullah: Filistinli Kardeşlerimizin Hakları İçin Mücadele Ediyoruz
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin çıkarlarını koruyarak Gazze ve Batı Şeria'daki duruma ilişkin kararlılık sergiledi. Arab ülkelerine ve uluslararası topluma barış için çağrıda bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin geleceğinin çıkarlarını karşılamayan politikalara boyun eğmeyeceğini vurgulayarak, " Gazze'deki savaşın ve Batı Şeria'daki saldırıların durdurulması için" Arap ülkelerinin ve diğer ülkelerin girişimlerinin sürdüğünü belirtti.

Kral Abdullah, Ürdün parlamentosunun açılışında yaptığı konuşmada, "Biz, geleceğini riske atmayan, Haşimi mirası ile Arap ve insani mirasını koruyan ve kimliği sağlam temeller üzerine kurulmuş bir devletiz. Ürdün'ün geleceği, çıkarlarını karşılamayan veya ilkelerinden sapan politikalara boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere dair Kral Abdullah, şunları söyledi:

"Adil ve onurlu bir barış, Filistinli kardeşlerimizin tarihi haksızlıklarını ortadan kaldırmanın yoludur. Tüm zorluklara ve barışa inanmayan aşırılık yanlılarına rağmen tam hakların sahiplerine iade edilmesini ve herkes için güvenliğin sağlanmasını temel alan bu seçeneği desteklemeye devam edeceğiz."

Kudüs konusunda ise Kral Abdullah, "Kudüs, Arap kimliğinin ayrılmaz bir parçası ve Ürdün Haşimi Krallığı'nın önceliklerindendir. Haşimi vesayetine dayanarak kutsal mekanları savunmayı ve korumayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ürdün'ün Gazze ve Batı Şeria'daki İsrail saldırılarına kararlılıkla karşı durduğunu belirten Ürdün Kralı, "Bu savaşın durdurulması için Arap ve uluslararası düzeyde yoğun çaba göstermekteyiz." dedi.

Siyasi reform vurgusu

Kral Abdullah, açılış konuşmasında iç siyasi reformlara da dikkati çekerek, "Bu Meclis, siyasi güncelleme projesinin uygulanması, partilerin rolünü güçlendiren, kadınların ve gençlerin katılımını artıran bir yolda bir başlangıç oluşturuyor. Bu süreç, parlamenter bir performans, kolektif bir çalışma ve anayasa temelinde hükümet ile parlamento arasında yakın bir iş birliğini gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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