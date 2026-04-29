Ürdün Kralı Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Görüştü

AMMAN, 29 Nisan (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah (sağda), Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi, 28 Nisan 2026.

Ürdün Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede bölgesel istikrarın, Filistin halkının haklarının güvence altına alınmasına ve bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını öngören iki devletli çözümün hayata geçirilmesine bağlı olduğunu belirtti. (Fotoğraf: Haşimi Kraliyet Sarayı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

