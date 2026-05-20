Ürdün ordusu, hava sahasına giren İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı

Ürdün ordusu, ülke hava sahasına giren bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Ürdün medyasında yer alan haberlerde ise İHA'nın parçalarının Ceraş kentindeki evlerin üzerine düştüğü, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

İHA'nın hangi ülkeden gönderildiğine dair bilgi verilmedi.