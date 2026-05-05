Ürdün: Esed rejiminin devrilmesinin ardından 192 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana, Ürdün'den gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyelilerin sayısının 192 bini aştığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini, Ürdün'ün Suriyeli mültecilere yönelik insani desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Mumini, Esed rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) kayıtlı mültecilerden 192 binden fazlasının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü kaydetti.

Bu alandaki çabaların güçlendirilmesi için medya ve iletişim alanında BM ile yürütülen işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkati çeken Mumini, şunları kaydetti:

"Ürdün, mültecilerin sorunlarına yönelik insani görevini yerine getirme, onurlarını koruma ve onlara güvenli yaşam imkanı sağlama konusunda örnek olmaya devam edecektir."

UNHCR'den geçen yıl aralık ayında yapılan açıklamada, Ürdün'de bir yıl içinde 177 binden fazla Suriyeli mültecinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü, Ürdün'de halen 421 bin 511 Suriyelinin bulunduğu kaydedilmişti.