Ürdün, Ebola Nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'dan Yolcu Girişlerini Askıya Aldı

Ürdün, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'dan gelen yolcuların girişini 30 gün süreyle askıya aldı. Karar, Ebola salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alındı.

AMMAN, 20 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün, Ebola salgını görülen Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'dan gelen yolcuların ülkeye girişlerini 30 gün süreyle askıya aldığını duyurdu.

Ürdün İçişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe giren yasağın Ürdün vatandaşlarını kapsamayacağı belirtildi.

Açıklamada, güncel küresel sağlık bildirimleri doğrultusunda durumun yakından takip edileceği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni etkisi altına alarak 136 ölüme neden olan Ebola salgınının boyutu ve yayılma hızının "derin endişe" uyandırdığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua
