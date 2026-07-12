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Ürdün ordusu: İran'dan ateşlenen 3 füze ülke topraklarına düştü

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Ürdün, İran'dan ateşlenen 3 füzenin ülke topraklarına düştüğünü, can kaybı veya yaralanma olmadığını, sınırlı maddi hasar oluştuğunu ve bölgede güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.

Ürdün, İran'dan ateşlenen 3 füzenin ülke topraklarına düştüğünü, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran topraklarından ateşlenen 3 füzenin sabaha karşı ülkenin farklı bölgelerine düştüğü belirtildi.

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar oluştuğu ifade edildi.

Kraliyet İstihkam Birliklerine bağlı ekiplerin füze parçalarının düştüğü bölgelere sevk edildiği belirtilen açıklamada, ekiplerin bölgeleri güvenlik çemberine aldığı ve füze kalıntılarıyla ilgili teknik inceleme ve güvenlik prosedürlerini yürüttüğü kaydedildi.

Ülkenin hava sahası ve topraklarının bölgesel çatışmalarda kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, devletin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden her türlü girişime kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ordunun tüm birliklerinin olası tehditlere karşı en üst düzey hazırlık durumunda olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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