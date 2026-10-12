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Uraloğlu, JSD6000'in İstanbul Boğazı geçişinin koordinasyonla yapıldığını bildirdi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, binlerce tonluk JSD6000 boru döşeme gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişinin ekiplerin koordinasyonunda yapıldığını bildirdi. Geminin boğaz çıkışını emniyetle tamamlamasının ardından gemi trafiği kuzey-güney yönünde yeniden açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Boğazı'ndan binlerce tonluk boru döşeme gemisinin geçişinin, ekiplerin koordinasyonunda yapıldığını bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Boğazı'nda dev bir misafiri daha ağırladıklarına işaret etti.

Söz konusu geminin boğazdan geçişine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Binlerce tonluk JSD6000 boru döşeme gemisinin geçişi, ekiplerimizin koordinasyonunda, seyir emniyeti tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Geminin boğaz çıkışını emniyetle tamamlamasının ardından gemi trafiği kuzey-güney yönünde yeniden açıldı."

Kaynak: AA
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