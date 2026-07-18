Ünye'de "35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" devam ediyor
Ordu'nun Ünye ilçesinde 35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde katılımcılar renkli anlar yaşadı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi.
Ünye Belediyesince Batıpark Millet Bahçesi sahilinde organize edilen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.
Katılımcıların ücretsiz olarak dağıtılan uçurtmaları gökyüzüne ulaştırmaya çalışması renkli görüntülere sahne oldu.
Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar ise gönüllerince eğlendi.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk