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Ordu'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Ordu'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde mantar toplamak için evden ayrılan 52 yaşındaki Rüstem A'dan haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri, iz takip köpekleriyle arama çalışması başlattı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Çınarcık Mahallesi'nde dün mantar toplamak için evden ayrılan ve geri dönmeyen 52 yaşındaki Rüstem A'dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iz takip köpeklerinin de yardımıyla bölgede arama çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
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