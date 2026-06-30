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Ordu'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan Aytekin E.'nin (17) cesedi, Çamlık mevkisinde vatandaşlar tarafından fark edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince alınan cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

İlçenin Çamlık mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce tekneye alınan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede cesedin, Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisinden 28 Haziran'da arkadaşlarıyla denize girdikten bir süre sonra kaybolan Aytekin E'ye (17) ait olduğu tespit edildi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
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